Skoda-Fahrerin flieht halsbrecherisch vor Polizei

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mab). Kurz vor dem Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück musste die Polizei die Verfolgung abbrechen: Eine 53-Jährige hat am Dienstagmittag sich selbst, Polizisten und unbeteiligte Autofahrer schlicht in zu große Gefahr gebracht.



Wie die Polizei Cloppenburg/Vechta am Mittwoch mitteilte, gingen am Nachmittag mehrere Anrufe von Autofahrern bei der Polizei ein. Gemeldet wurde ein silberner Skoda Octavia, der durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war. Gegen 16.40 Uhr entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens in Dinklage tatsächlich den Wagen mit Osnabrücker Kennzeichen.



Die Frau, die am Steuer saß, ignorierte allerdings die Haltezeichen der Polizisten und trat aufs Gaspedal. Sämtliche Versuche, den Wagen im Dinklager Stadtgebiet zu stoppen, scheiterten. Die Frau versuchte sogar mehrere Male, den Streifenwagen abzudrängen. Dementsprechend wurde Unterstützung für die Verfolgung, die mittlerweile auf die Autobahn 1 in Richtung führte, angefordert.



Auf der A1 wechselte die Frau völlig rücksichtslos die Fahrspuren, um die Streifenwagen abzuhängen. Laut Polizei konnten mehrere Autofahrer nur durch riskante Bremsmanöver einen Unfall verhindern. Vor dem Autobahnkreuz Lotte wurde den Beamten die Verfolgung zu riskant. Der Verkehr wurde immer dichter und der Sichtkontakt wurde verloren.



Erfolgreich war die Flucht trotzdem nicht. Die Fahrerin konnte noch am gleichen Tag ermittelt werden. Warum sie vor der Polizei geflohen ist, müssen die laufenden Ermittlungen zeigen. Autofahrer, die durch die Frau gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei in Vechta unter 04442/93160 melden.