Lkw-Kontrolle: Polizei beklagt viele Mängel

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Eine hohe Beanstandungsquote von 76,5 Prozent beklagt die Polizei nach einer Lkw-Kontrolle am Sonntag. Nach Angaben der Beamten wurden 17 Fahrzeuge in den Kreisen Cloppenburg und Vechta überprüft.



Unter den Verstößen waren unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen, Überladungen, Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot, Überlänge, mangelnde Ladungssicherung, Missbrauch von Fahrerkarten, Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss.



Es wurden Sicherheitsleistungen zwischen 100 und 2860 Euro einbehalten. Zudem wurden in den jeweils notwendigen Fällen die Weiterfahrt untersagt oder eine Blutprobe entnommen. Auch Bußgeld- oder sogar Strafverfahren leiteten die Polizisten ein.

