Hasetal-Touristik feiert „Buchungserfolg“

Gastliches Hasetal: Verbandsvorsteher Werner Schräer, Umweltexpertin Maike Hohberg, die Vorsitzende des Gastlichen Hasetals Hildegard Westermann und der Geschäftsführer des Zweckverbandes Wilhelm Koormann gestalteten die 23. Jahreshauptversammlung der Hasetaler Gastgeber. Foto: Lüders

Haselünne (al). Positive Zahlen legte der Geschäftsführer des Zweckverbandes Hasetal., Wilhelm Koormann, auf der 23. Jahreshauptversammlung des „Gastlichen Hasetals“ in Haselünne vor. Die Hasetal-Touristik habe erneut ihren Umsatz auf jetzt 1,6 Millionen Euro gesteigert, und bei den E-Bike-Erlebnistouren habe es, so Koormann, „einen sensationellen Buchungserfolg“ gegeben. Die Touren sollen im nächsten Jahr thematisch erweitert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

