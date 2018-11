Kassen klagen massenhaft gegen Kliniken

Ausgebaut in Cloppenburg. Für Modernisierungen macht der Bund 500 Millionen Euro locker. Ärger gibt‘s dagegen um alte Abrechnungen, die vor Gericht massenhaft neu aufgerollt werden. Foto: Derk van Groningen

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der „Pferdefuß“ verbirgt sich im Kleingedruckten. Mehr Mittel und 13000 neue Stellen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ab 2019 in die Pflege pumpen – eine sehnlichst erwartete Aufstockung. Doch eine Fußnote in seinem Pflege-Sofortprogramm stellt die Kliniken vor Millionen-Forderungen.



Weil die Verjährungsfrist für strittige Abrechnungen von vier auf zwei Jahre verkürzt worden ist, klagen die Krankenversicherungen jetzt landauf, landab alle ungeklärten Fälle aus den letzten zwei Jahren ein. Der Geschäftsführer des Cloppenburger St.-Josefs-Hospitals, Lutz Birkemeyer, spricht von einem „Chaos". Dabei sind die Cloppenburger bisher noch glimpflich davongekommen. Nur acht Klagen liegen vor.