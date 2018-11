Zwei Schweineställe in Brand geraten

Symbolfoto: Bänsch

Kreis Cloppenburg (her). Zwei Feuer hat es in der Nacht zu Samstag im kreis Cloppenburg gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 1.15 Uhr ein Brand in Kneheim gemeldet. In der Straße "Am Sportplatz" stand ein ungenutzter Schweinestall in Vollbrand. Einsatzkräfte aus Lastrup, Molbergen und Cloppenburg löschten das Feuer in dem 8 mal 15 Meter großen Stall. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.



Zweieinhalb Stunden später ging erneut der Alarm los. Bewohner der Bokeler Straße in Cappeln entdeckten gegen 3.50 Uhr ebenfalls ein Feuer in einem ehemaligen Schweinestall.Die Feuerwehren Cappeln, Elsten und Schwichteler konnten das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude des Gehöftes verhindern.



Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an, vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst alarmiert. Die Ursache des Brandes und Höhe des Schadens sind auch in diesem Fall noch nicht bekannt.

