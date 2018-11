Auch Veterinäre wollen Videos

Bessere Überwachung gefordert: Die Anlieferung von Schlachtvieh soll per Video kontrolliert werden. Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Für die Videoüberwachung bei der Anlieferung von Schlachtvieh hat sich der Leiter des Cloppenburger Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, Dr. Karl Wilhelm Paschertz, ausgesprochen. Durch die Aufzeichnungen ließen sich mögliche Vergehen leichter nachvollziehen und ahnden, meinte der Veterinär am Donnerstag im Planungs- und Umweltausschuss des Kreistages. Mehr dazu

