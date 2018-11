Breitbandausbau ist ins Stocken geraten

Leerkabel für den Glasfaserausbau: Im Landkreis schreitet der Ausbau langsamer voran, als geplant. Darüber ärgern sich vor allem Chefs von derzeit schlecht versorgten Unternehmen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Südkreis. Der Breitbandausbau im Landkreis Cloppenburg ist zeitlich in Verzug geraten. Eigentlich sollten die Erschließungsarbeiten bis Jahresende abgeschlossen sein. Der Landkreis rechnet jetzt allerdings mit einer Verzögerung von bis zu einem halben Jahr.



Verantwortlich für die Verlegung der Leerrohre und der Glasfaserkabel ist das Telekommunikationsunternehmen inexio/Komnexx. Es erschließt derzeit unterversorgte Unternehmen in Gewerbegebieten und in Einzellagen. Die Bakumer hatten den Auftrag nach einer Ausschreibung erhalten. Doch das vom Landkreis und den Städten und Gemeinden getragene Projekt war im vergangenen Jahr schon schleppend gestartet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.