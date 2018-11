Polizei kritisiert „Helikopter-Eltern“

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Bei neun Unfällen sind zehn Schüler auf dem Weg zum Unterricht im Landkreis Cloppenburg verletzt worden. In diesem Zusammenhang kritisiert die Cloppenburger Polizei nicht nur Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind, sondern auch die sogenannten „Helikopter-Eltern“. Damit gemeint sind überfürsorgliche Eltern, die ständig wie ein Überwachungshubschrauber um ihre Kinder kreisen.



Konkret würde diese Überfürsorge dazu führen, dass sie glauben „ihre lieben Kleinen bis vor die Tür der Schule fahren zu müssen“, erklärte die Polizei am Freitag. Dieses Phänomen sei mittlerweile an fast allen Schulen und Schulformen zum Alltag geworden. Die Polizei hat zu Schulanfang nach den Sommerferien eine mehrwöchige Verkehrsüberwachung durchgeführt. Das Ergebnis: „Es entsteht viel überflüssiger Verkehr und neue Gefahrenquellen tun sich auf“, erklärt Polizeisprecherin Maren Otten.



Dass es auch anders gehen kann, beweise die Stadt Cloppenburg. In der Stadt wurden an zwei Schulen Hol- und Bringzonen eingerichtet, zum Beispiel an der Wallschule: Hier können Eltern ihre Kinder jetzt an der Straße „Bült“ vor der Kreismusikschule absetzen und abholen. Hier gibt es eine Besonderheit. Die Viertklässler übernehmen eine Patenschaft für die Neulinge und begleiten sie bis zur Schule. Eine erste Bilanz: Der Verkehr habe sich dadurch erheblich entzerrt.



Als eine weitere Gefahrenquelle hat die Polizei die Bushaltestellen ausgemacht. Während die Erstklässler mit einem Training für die Gefahren beim Ein- und Aussteigen sensibilisiert wurden, fehlt vielen Autofahrern offenbar nach wie vor das Bewusstsein, wie sich in der Nähe eines Schulbusses verhalten sollen. Ein Autofahrer wurde erwischt, als er mit 52 Stundenkilometern an einem haltenden Bus vorbeifuhr. Er muss jetzt mit einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.



Denn: Steht ein Bus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Haltestelle, gilt Schrittgeschwindigkeit. Das gilt innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften – und auch für den Gegenverkehr. Der Bus darf bei Anfahrt zur Haltestelle nicht überholt werden. Die Polizei hat angekündigt, die Kontrollen an Schulen und Haltestellen „intensiv fortzusetzen“.