Mehr Beschäftige im Oldenburger Münsterland

Sie erwarten steigenden Beschäftigtenzahlen im Oldenburger Münsterland: (von links nach rechts) Markus Nacke (Kreishandwerkerschaft Vechta), Johanna Hollah (Landkreis Vechta), Günter Jans (Perso Plankontor), Uwe Haring (ecopark), Tina Heliosch (Agentur für Arbeit), Dr. Michael Hoffschroer (Kreishandwerkerschaft Cloppenburg), Carmen Kühling (Agentur für Arbeit) und Günter Aden (Rehau). Foto: Frank Halbsguth

Oldenburger Münsterland (mt). Zurzeit sind über 136000 Menschen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sozialversicherungspflichtig beschäftigt. So viele wie nie zuvor. Diese Zahl wird in diesem und im kommenden Jahr voraussichtlich noch weiter steigen. Zu dieser Einschätzung kam jetzt eine Expertenrunde, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Wirtschaftsförderungen, Kammern, Verbänden und Agentur für Arbeit zusammensetzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

