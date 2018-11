Landkreis stellt Ratgeber auf den Prüfstand

Unfälle vermeiden: Wenn‘s kracht, tagt die Verkehrssicherheitskommission. Jetzt gibt‘s Zoff um die Beraterrunde. Foto: Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Unmut unter den Bürgermeistern staute sich lange auf. Nun sucht der Landkreis nach einem Ventil: Die Verkehrssicherheitskommission für den Landkreis Cloppenburg steht auf dem Prüfstand. Ob es Beraterrunde in der alten Form noch geben wird, ist zweifelhaft.



Geärgert haben sich mehrere Bürgermeister nach Informationen der MT vor allem über die Ratschläge der Straßenbaubehörde aus Lingen, die mit der Polizei und dem Landkreis am Tisch sitzt, wenn über echte oder vermeintliche Gefahrenpunkte auf den Straßen verhandelt wird. Zu umständlich, zu ortsfern, zu autoritär – so die Kritik. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.