60 neue Sozialwohnungen werden gebaut

Neubau fast fertig: Noch vor Weihnachten will die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg ihr neues Domizil an der Ecke Pingel Anton/Sevelter Straße beziehen. Daneben werden im kommenden Jahr 26 Sozialbauwohnungen gebaut. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg will in den kommenden Jahren weitere 60 Wohnungen für Personen, die einen Wohnberechtigungsschein haben, bauen. Das sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Rolfes am Dienstag in der Sitzung des Sozialausschusses des Kreistages. Da für diese Wohnungen Mittel des Landes gewährt werden, dürfe die Grundmiete von 5,60 Euro pro Quadratmeter nicht überschritten werden.



Die Wohnungsbaugesellschaft hat rund 500 Wohnungen im gesamten Landkreis, die Hälfte davon in Cloppenburg. Etwa die Hälfte der Wohnungen sind Seniorenwohnungen.

