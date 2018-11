Einbrecher nutzen die frühe Dunkelheit

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die früh einsetzende Dunkelheit nutzen jetzt Einbrecher, um sich ans Werk zu machen. Die Polizei hat an diesem Wochenende gleiche mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im gesamten Kreisgebiet gemeldet.



Die wohl wertvollste Beute machten die Einbrecher in Essen. Zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Samstagmorgen 8.30 Uhr, brachen Einbrecher mit Gewalt das Tor einer Garage am Umlandweg auf. Dort war ein Motorrad der Marke Harley Davidson abgestellt, das nun verschwunden ist. Die Diebe nahmen aber auch noch mehrere Elektro-Arbeitsgeräte mit. Die Polizei schätzt den Schaden allein hier auf mehrere tausend Euro.



In Garrel wurde am Wochenende in ein Wohnhaus und in einen Kiosk eingebrochen. Beide Einbrüche sind offenbar am späten Samstagnachmittag bei Einbruch der Dunkelheit passiert. In den Kiosk gelangten die Täter durch die Tür einer Gaststätte in Petersfeld am Drei-Brücken-Weg. Die Beute: Bargeld in geringer Höhe. Ebenfalls auf Bargeld hatten es Einbrecher in einem Wohnhaus an der St.-Paulus-Straße in Garrel abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich mit brachialer Gewalt Zutritt zum Haus und durchwühlten die Zimmer.



Nach einem ähnlichen Muster gingen die Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Edewechterdamm an der Altenoyther Straße vor. Hier passierte der Einbruch offenbar am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 18.40 Uhr. Auch hier wurden alle Zimmer durchsucht. Es wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen.



In zwei Fällen sind die Einbrecher allerdings gescheitert. Während die Täter in Bösel die abgeschlossene Tür eines Hauses an der Schönbergstraße am Samstag nicht aufbrechen konnten, wurden die Täter in Emstek von Nachbarn bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Einbrecher Samstagnacht gegen 2.50 Uhr in eine Autowerkstatt an der Soestestraße ein. Dabei machten die Einbrecher aber wohl zu viel Lärm. Ehe die alarmierte Polizei eintraf, waren die Einbrecher allerdings schon wieder verschwunden. Gestohlen wurde offenbar nichts.



In allen Fällen sucht die Polizei noch nach Zeugen. Sie sollen sich unter 04471/18600 melden.