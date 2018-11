Mit Innovationen am Markt behaupten

Internationale Leitmesse: Insgesamt gibt es 2597 Aussteller, davon 1530 aus dem Ausland. Mit 259 Betrieben ist China am stärksten vertreten. Fotos: Hermes

Von Oliver Hermes



Hannover. Anstrengende Messetage haben die Aussteller aus dem Kreis Cloppenburg hinter sich. Bis gestern waren viele regionale Unternehmen auf der Eurotier in Hannover vertreten (MT berichtete). Welch logistischer Aufwand dahinter steckt, hat Heinrich Thien von M-M-T Supergas aus dem Saterland erklärt: „Ab Freitagabends darf man abbauen, dann nimmt das Chaos hier seinen Lauf.“ Er selbst warte damit lieber einen Tag ab. Im Durchschnitt seien immer fünf Mitarbeiter vor Ort, zwischenzeitlich sind es sogar mehr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

16.11.2018 | Kreis favorisiert Kameras in Schlachthöfen