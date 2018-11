Kreis favorisiert Kameras in Schlachthöfen

Drastisch: Tierrechtsaktivisten stellen die Tötung von Rindern nach. Foto: dpa

Cloppenburg/Garrel (gy). Der Landkreis Cloppenburg ist dafür, die Anlieferung auf hiesigen Schlachthöfen per Video zu überwachen. Durch Aufzeichnungen ließen sich Tierschutzvergehen leichter nachvollziehen und ahnden, erklärte Kreissprecher Frank Beumker auf MT-Nachfrage. Voraussetzung für den Einsatz von Kameras sei aber die Einhaltung des Datenschutzes.



Vergangene Woche hatte ein Oldenburger Schlachthof bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Tierrechtler hatten heimlich Aufnahmen von der Anlieferung und der Schlachtung von Rindern gemacht, diese ins Internet gestellt und den Betrieb angezeigt (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.