Alkohol-Testkäufe: Ergebnis „erschreckend“

Symbolfoto: Bänsch

Landkreis Cloppenburg (mt). In den letzten Monaten sind die Mitarbeiterinnen des Jugendamtes des Landkreises Cloppenburg und der Polizei Cloppenburg/Vechta wieder mit Alkoholtestkäufen im Sinne des Jugendschutzes unterwegs gewesen. Sie suchten verschiedene Geschäfte auf, die Alkohol verkaufen, und nahmen diese unter die Lupe. Mit zwei minderjährigen Testkäufern wurde ermittelt, ob sich die Verkaufsstellen an das Jugendschutzgesetz halten.



Das Ergebnis: Bei einem Testkauf im August gelang es den Testkäufern in 9 von 26 Fällen (34,6%) hochprozentigen Alkohol zu kaufen, im November war dies sogar bei 10 von 24 Käufen (41,6%) der Fall. Dem betroffenen Kassenpersonal wurde die Eröffnung eines Bußgeldverfahrens angekündigt.



Die Ergebnisse bewegen sich zwar im Schwankungsbereich der Testkäufe der vergangenen Jahre. „Dennoch ist es für Jugendliche immer noch zu einfach, hochprozentigen Alkohol zu erwerben“, so Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille. „Wir können mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein und werden auch zukünftig Testkäufe initiieren, um das Verkaufspersonal zu sensibilisieren“.



Noch immer werde zu wenig Wert auf die Vorlage des Ausweises gelegt. Viele versuchten, das Alter der Jugendlichen „mit dem Auge“ zu erkennen. Aber auch wenn es zur Vorlage des Ausweises komme, werde das Alter falsch berechnet oder das Verkaufspersonal hat keine Kenntnis darüber, was überhaupt an wen abgegeben werden darf.



Nach dem Jugendschutzgesetz dürfen in Gaststätten sowie Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kein Branntwein (z.B. Whisky, Rum und Wodka) und keine branntweinhaltigen Getränke (sog. Alcopops) und Lebensmittel verkauft werden. Ebenso dürfen andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren (z.B. Bier, Wein und Sekt) weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden

