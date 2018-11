Von Südoldenburg aus in die ganze Welt

Das Tierwohl: Maßnahmen zur besseren Haltung sind bei vielen Ausstellern das große Thema. Foto: Oliver Hermes

Von Oliver Hermes



Hannover. Exporte, das Tierwohl und Auflagen des Gesetzgebers sind große Themen bei der Eurotier-Messe in Hannover. 50 Aussteller aus den Kreis Cloppenburg und Vechta präsentieren sich zurzeit in der Landeshauptstadt. „Es ist unsere wichtigste Messe im Jahr“, erklärte Heinz Bosse vom Moorgut Kartzfehn aus Bösel. Rund 50 Prozent des Unternehmensumsatzes mache der Export aus. Hauptabnehmer sind Polen, Ukraine und Russland.



Ärger bereiten vielen Ausstellern die zahlreichen Auflagen der Behörden und Gesetzgeber bei Neu- und Umbauten. Unter anderem sehen viele das Immissionsgesetz als große Hürde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

15.11.2018 | „Wer Qualität will, muss auch investieren“