„Wer Qualität will, muss auch investieren“

Volle Klassen: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Aufgaben für Grundschullehrer immer weiter gewachsen. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Mehr Geld für Lehrer an Grund-, Ober- und Hauptschulen fordern vier große Bildungsverbände. Wie berichtet, werden nun vom Kultusministerium konkrete Schritte zur Entlastung der Pädagogen gefordert. Bessere Arbeitsbedingungen wünscht sich auch Rita Schorling von der Grundschule in Bösel. „Wir brauchen kleinere Klassen und zusätzliches Fachpersonal", erklärt die Schulleiterin im Gespräch mit der MT. Die Lehrer stehen vor immer mehr Herausforderungen.