Der „Wolkentanz“ geht weiter

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (hk). Der Landkreis soll den Vertretungsstützpunkt „Wolkentanz“, der eine Kinderbetreuung anbietet, wenn die Tagesmutter ausfällt, sowie die Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen ab 2019 in Eigenregie weiterführen. Diese Empfehlung gab der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Dienstag.



„Wolkentanz“ läuft seit zwei Jahren als Pilotprojekt beim Kindertagespflegebüro und wird vom Bund finanziert. Diese Förderung läuft jetzt aus. Vertreterinnen des Kindertagespflegebüros erklärten in der Sitzung, dass sich das Projekt bewährt habe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

14.11.2018 | Grüne fordern Moratorium für Erdgasförderung