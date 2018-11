Grüne fordern Moratorium für Erdgasförderung

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Grünen im Landkreis Cloppenburg fordern ein vorläufiges Ende der Erdgasförderung im Kreisgebiet. In Niedersachsen habe es in diesem Jahr bereits acht Erdbeben wegen der Erdgasförderung gegeben. Das gehe aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen, Filiz Polat, hervor.



Erdstöße gab es auch im Südkreis – zuletzt bebte die Erde in Lastrup und Essen mit einer Stärke von 3,6. Fabian Wesselmann, Kreistagsabgeordneter des Landkreises Cloppenburg (Gruppe Grüne/UWG) aus Lastrup: „Die Antwort der Bundesregierung bestätigt die Befürchtungen vor Ort, dass es kein Zufall ist, dass die Erdbeben in der Region so stark zunehmen. Der Schutz der Menschen und ihres Eigentums muss jetzt unbedingt Vorrang vor den Interessen der Erdgaslobby haben. So lange Schäden für die Bürgerinnen und Bürger nicht ausgeschlossen werden können, darf es in der Region keine weitere Erdgasförderung geben.“