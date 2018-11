Mängel an Bussen waren doch „nicht gravierend“

Buskontrolle in Gelsenkirchen: Das Foto wurde mit der umstrittenen Pressemitteilung veröffentlicht. Foto: Polizei Gelsenkirchen.

Oldenburger Münsterland (mab). Der Vechtaer Reiseveranstalter Hans Höffmann sieht im Streit mit der Polizei Gelsenkirchen einen ersten Etappensieg. Wie Höffmann am Dienstag mitteilte, konnte dessen Anwalt nun endlich die Akte der umstrittenen Polizeikontrolle (MT berichtete) einsehen – allerdings erst, nachdem das Verwaltungsgericht die Polizei dazu aufgefordert habe.



In dem Bericht der „Direktion Verkehr“ der Polizei Gelsenkirchen gegenüber dem Gericht heißt es laut dem Reiseveranstalter wörtlich: „Die Mängel an den Bussen, die von den Beamten vor Ort festgestellt wurden, waren nicht gravierend.“ In dem Polizeibericht nach der Kontrolle Anfang Oktober hatte die Polizei noch von „erschreckenden Ergebnissen“ bei den Sicherheitskontrollen gesprochen.



Davon blieb offenbar nicht mehr viel übrig. „Aus dem ganzen Theater bleiben drei Ordnungswidrigkeiten wegen nichtdokumentierter Ruhezeiten“, erklärt Höffmann. Während für die Gelsenkirchener Polizei mit dem Versprechen, die ursprünglichen „Behauptungen nicht zu wiederholen“, der Vorgang abgeschlossen ist und auch das Verwaltungsgericht anregt, das Verfahren einzustellen, steht noch ein Strafverfahren im Raum.



Die Anzeige hatte das Vechtaer Unternehmen, mit dem auch viele Cloppenburger auf Reisen gehen, nach der Pressemitteilung der Gelsenkirchener Polizei erstattet. Die Anzeige möchte Höffmann auch nicht zurückziehen: „Die verleumderische Ehrverletzung ist in der Welt und wir erwarten zu Recht, dass dieses korrigiert wird, unabhängig von Entschuldigung und kleinlautem Rückzug.“ Der Vorgang habe zu Unrecht das Vertrauen der Kunden zu dem Unternehmen erschüttert.

