Polizei: Paletten-Diebe werden dreister

Bei Dieben heiß begehrt: Die geklauten Europaletten verschwinden auf dem Schwarzmarkt. Die Polizei empfiehlt, die Paletten zu sichern. Foto: Kästle/dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Die Cloppenburger Polizei warnt Unternehmer in der Logistikbranche aktuell vor dreisten Dieben, die es speziell auf Europaletten abgesehen haben. Allein in den letzten Monaten hätten fortlaufend Einbrüche auf Betriebsgeländen mittlerweile einen finanziellen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Eine Palette allein ist noch kein Verlust. Es ist aber die Menge, die Firmen enorm belasten können. In Garrel haben die Diebe am Sonntagabend zugeschlagen: 200 Europaletten und sechs Autobatterien, die hinter einem Baumarkt an der Amerikastraße gelagert wurden, sind verschwunden. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf 2200 Euro.



Die Täter nehmen offenbar auch billigend in Kauf, dass sie von Zeugen beobachtet werden könnten", erklärte Ebmeyer der MT. Offenbar spionieren die Täter, die sich oft auch in kleinen Gruppen organisieren, vorher die Betriebsgelände aus, ehe sie bei einer günstigen Gelegenheit zuschlagen. Ebmeyer spricht dabei von einem „plumpen Vorgehen" - in einigen Fällen nutzen sie sogar die Kräne und Gabelstapler der Firma, um das Diebesgut vom Gelände zu schaffen. Bisherige Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass die Täter oft in der Nähe ihres Wohnortes agieren und sich auch nicht davor scheuen, die gestohlenen Paletten auch in nahegelegenen Betrieben zum Ankauf anbieten.

