Mit 100 Prozent wiedergewählt: Lukas Reinken (5. von rechts) bleibt Kreisvorsitzender der Jungen Union. Foto: Christian Wellenbrock

Kreis Cloppenburg (mt). Einen neuen Vorstand hat der Kreisverband der Jungen Union (JU) am Freitag im Saterland gewählt. Auf der jährlichen Kreisvollversammlung votierten die Mitglieder für Lukas Reinken und bestätigten ihn mit 100 Prozent der Stimmen für zwei weitere Jahre im Amt des Kreisvorsitzenden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.