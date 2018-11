Schlachthof stellt Betrieb ein

Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros demonstrieretn vor dem Oldenburger Schlachthof. Foto: Archiv/ Assanimoghaddam/dpa

Oldenburg (mab). Der Schlachthof GK Oldenburg hat seinen Betrieb am Montag eingestellt. Das haben die Stadtverwaltung Oldenburg und das Unternehmen mitgeteilt. Eine enge Kooperation bestand mit dem Fleischunternehmen Böseler Goldschmaus in Garrel. Diese hat am Montag mitgeteilt, den Oldenburger Schlachthof nicht mehr zu beauftragen.



Nach eigenen Angaben wolle der Schlachthof nun prüfen, ob durch strengere Regeln, Schulung der Mitarbeiter und bauliche Veränderungen eine Wiederaufnahme des Betriebes möglich ist. Bis dahin sollen die Arbeiten ruhen.



Wie bereitsberichtet, hatte das Deutsche Tierschutzbüro heimlich Videos in dem Schlachthof gemacht und zahlreiche, teils gravierende Tierschutzverstöße dokumentiert. Direkt nach Bekanntwerden hatte sich die Goldschmaus-Gruppe von den Aufnahmen „schockiert“ gezeigt. Nach damaligen Angaben seien Mitarbeiter eines Subunternehmens für die Tierschutzverstöße verantwortlich und auf den Videoaufnahmen zu sehen.



Das gilt offenbar auch für drei städtische Veterinäre, die an den Tierschutzverstößen beteiligt sein könnten. Wie die Stadtverwaltung am Montag erklärte, konnten die drei Mitarbeiter auf den Videos identifiziert werden. Die Stadt kündigte nun an, umgehend mit Befragungen zu beginnen. „Ob tatsächlich konkrete Verstöße gegen das Tierschutzrecht vorliegen, ist nach Auffassung der Stadt durch das Videomaterial nicht zweifelsfrei zu klären“, erklärte diese in einer Pressemitteilung. Erst nach der Befragung wolle man sich weiter zu den Vorwürfen äußern.



Wie bereits berichtet, wurde der Schlachthof nach Bekanntwerden der Tierschutzverstöße von mehreren Discountern boykottiert – dazu zählen Aldi Süd, Lidl, Frosta und die Bünting-Gruppe. Das Deutsche Tierschutzbüro reagierte am Montag mit Genugtuung auf die Entscheidung, den Betrieb ruhen zu lassen. „Aber wir hören natürlich nicht auf, bis der Schlachthof endgültig und für immer geschlossen wird und der Skandal komplett aufgeklärt wird“, teilte der Verein am Montag mit.

Nächster Artikel aus OM & Region:

12.11.2018 | Kondom-Automat in Vechta gesprengt