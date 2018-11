Kondom-Automat in Vechta gesprengt

Symbolfoto: dpa

Vechta (mab). Die Polizei sucht Zeugen für die Sprengung eines Kondom-Automaten in Vechta. Warum und wie der Automat in der Nacht zu Montag in die Luft gejagt wurde, ist laut Polizei unklar. Die Täter verwendeten eine bislang unbekannte Substanz für die Explosion. Ziel der Sprengung ist wohl nicht der empfindliche Inhalt des Automaten gewesen– er dürfte nach der Explosion nicht mehr nutzbar sein. Offenbar hatten es die Täter auf das Bargeld abgesehen. Der Schaden am Automaten beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04441/9430 entgegen.