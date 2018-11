Foto: Chowanietz

Bakum (her). Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Bakum. Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein 23-Jähriger aus Essen zu spät, dass eine 55-jährige Bremerin vor ihm von der Vechtaer Straße nach links in die Südholter Straße abbiegen wollte. Der junge Mann fuhr auf den Wagen auf. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.