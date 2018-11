Kreis kritisiert Statistisches Bundesamt

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Abiturquote liegt bei 30 Prozent – und nicht bei 21 Prozent. Die Kreisverwaltung kritisiert eine Datenerhebung des Statistischen Bundesamtes zur Abiturquote im Landkreis Cloppenburg (MT berichtet am Dienstag). Der Vorwurf: Offensichtlich wurden bei der Auswertung der Abiturienten nicht die Abschlüsse an beruflichen Gymnasien gar nicht berücksichtigt. „Das Statistische Bundesamt legt bei dem ermittelten Wert von 21 Prozent im Jahr 2016 offenbar nur die Absolventen der allgemeinbildenden Gymnasien zugrunde“, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.



„Mit diesen Zahlen werden nicht die tatsächlichen Gegebenheiten in unserem Landkreis wiedergegeben. Gerade im ländlichen Raum sind, anders als im städtischen Bereich, berufsbildende Gymnasien eine stark nachgefragte Schulform. Der dort erworbene Abschluss ist identisch mit dem an den allgemeinbildenden Gymnasien: die Allgemeine Hochschulreife“, kritisiert Landrat Johann Wimberg. Ein Drittel der hiesigen Abiturienten erwerben ihren Schulabschluss an den berufsbildenden Gymnasien - dies sei ein beachtlicher Anteil, der nicht unterschlagen werden dürfe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.