Der neue Chef braucht „Lust zu streiten“

Wer folgt Angela Merkel? Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn bewerben sich. Fotos: dpa

Von Heiner Stix



Friesoythe/Bösel. Zwölf Kandidaten bewerben sich derzeit um den CDU-Vorsitz, drei davon stehen im Fokus: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. Eine Verengung, mit der Hedwig Nienaber nicht glücklich ist. „Von den drei großen Namen ist derzeit niemand mein Favorit“, sagt die Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Friesoythe. Unter den zwölf Kandidaten gebe es „ganz sicher noch andere“, die man sich in dem Amt vorstellen könne. Auch Markus Lamping, CDU- Vorsitzender in Bösel, will erst einmal abwarten, wer sich sonst noch so alles „aus der Deckung wagt“. Er warte die angekündigten Regionalkonferenzen ab, denn er wolle die Kandidaten erst einmal näher kennenlernen, sagt er. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 6. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.