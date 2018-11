Preisrichter heben hohe Qualität hervor

50. Kreisverbandsschau des Oldenburger Münsterlandes

Erfolgreich: Die neuen Kreismeister mit Schirmherrin Silvia Breher (Vierte von links), Ehrengästen und Verbandsvertretern. Foto: Funke

Von Wilhelm Funke



Gehlenberg. Mit der 50. Kreisverbandsschau des Oldenburger Münsterlandes hat der Rassekaninchenzuchtverein I20 Friesoythe zum Jubiläum eingeladen. Viele Züchter nahmen die Gelegenheit wahr, ihre Tiere vorzustellen und so gab es das beste Meldeergebnis seit Jahren: über 400 Anmeldungen wurden registriert. Schon tags zuvor hatte ein sechsköpfiges Preisrichterteam unter der Leitung von Obmann Johannes Vrieling aus Nordhorn die Zuchttiere bewertet.