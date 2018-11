Ministerin will ambulante Pflege stärken

Gesundheitsexperten kamen nach Löningen

Sprach in Löningen: Landesgesundheitsministerin Dr. Carola Reimann. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Kreis Cloppenburg. Niedersachsens Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann will die ambulante Pflege im ländlichen Raum stärken. Über entsprechende Pläne der Landesregierung berichtete die SPD-Politikerin auf der vierten Gesundheitskonferenz des Landkreises. Unter anderem sollen Pflegedienste technisch besser ausgestattet werden. Das Stichwort lautet „Digitaler Rucksack". So sollen Mitarbeiter von Pflegediensten per Laptop Rücksprache u.a. mit den Hausärzten halten können.