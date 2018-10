Auch kleine Beulen sind kein Kavaliersdelikt

Reicht rechtlich gesehen nicht aus: Ein Zettel mit der Telefonnummer hinter dem Scheibenwischer schützt nicht vor Ermittlungen wegen Unfallflucht. Der Versucher muss – zumindest eine gewisse Zeit – auf den Geschädigten warten. Foto: Wolf/dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Tatort Supermarktplatz: Nichtsahnend will man den Einkauf ins Auto packen und dann wird sie entdeckt – die dicke Beule im Kotflügel, der Kratzer in der Fahrertür oder der abgeknickte Außenspiegel. Vom Verursacher des Schadens fehlt jede Spur. Sind Unfallfluchten zum Volkssport geworden? Man könnte es beim regelmäßigen Lesen der Polizeiberichte fast meinen: Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht nach Zeugen für Parkplatzrempler sucht wird.



„Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ heißt das im Polizeijargon - und tatsächlich ist das keine Seltenheit. 1340 Fälle hat die Polizei Cloppenburg/Vechta im vergangenen gezählt. Die Folgen können gravierend sein – denn bei einem Verfahren wegen Unfallflucht drohen schwerwiegende Konsequenzen. „Wer sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt, wird mit Freiheitsstraße bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Dazu droht ein Fahrverbot bis zu drei Monaten oder sogar ein Entzug der Fahrerlaubnis bei bedeutendem Fremdschaden ab etwa 1400 Euro“, erklärt Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer der MT. Die Aufklärungsquote bei Unfallfluchten liegt im Landkreis aktuell bei über 43 Prozent. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.