38-Jähriger in Lohne tödlich verunglückt

Foto: Timphaus

Lohne (mab). Nach einem schweren Unfall in Lohne kam am Montagnachmittag für einen 38-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, passierte der Unfall gegen 15 Uhr auf der Düper Straße. Der Steinfelder geriet mit seinem Auto in einer Kurve auf die linke Straßenseite und stieß dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Steinfelder war in seinem Auto eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer (52) erlitt leichte Verletzungen. Bis etwa 18 Uhr musste die Straße voll gesperrt werden.