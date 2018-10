CDU will Kreis für Ärzte attraktiver machen

Symbolfoto: dpa

Landkreis Cloppenburg (höf/mt). Die CDU-Kreistagsfraktion möchte den Landkreis Cloppenburg als Niederlassungs-Standort für Ärzte attraktiver gestalten. In einem Schreiben an Landrat Johann Wimberg schlagen die Christdemokraten mehrere konkrete Maßnahmen zur „nachhaltigen Förderung“ zur Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung vor. Über die Vorschläge soll der Kreistag in seiner nächsten Sitzung beschließen. Studentische Praktika, die in Praxen und Krankenhäusern des Landkreises absolviert werden, sollen demnach mit einem Tagessatz von 50 Euro gefördert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

