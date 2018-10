Erdbeben wird zum politischen Thema

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die SPD-Kreistagsfraktion fordert die Kreisverwaltung und die zuständigen Gremien des Kreistages auf, sich mit den bisher registrierten Erdstößen im Bereich des südlichen Landkreises zu befassen, um die Bevölkerung zu beruhigen sowie die Auswirkungen zukünftiger Erdbeben abschätzen zu können. Hintergrund: In der Nacht zum 1. Oktober bebte die Erde im Landkreis, insbesondere in den Ortschaften Lastrup und Essen. Stärke: 3,6.