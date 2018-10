Busunternehmer erstattet Anzeige gegen Polizei

Buskontrolle in Gelsenkirchen: Das Foto wurde mit der umstrittenen Pressemitteilung veröffentlicht. Foto: Polizei Geslenkirchen.

Oldenburger Münsterland (mab). Der Vechtaer Busunternehmer Hans Höffmann wehrt sich juristisch gegen die Polizei in Gelsenkirchen. Anfang Oktober sollte dort eine Klassenfahrt mit mehreren Bussen starten. Doch die Polizei Gelsenkirchen verhinderte die Abfahrt, weil angeblich „erschreckende Ergebnisse” bei den Sicherheitskontrollen festgestellt wurden. Erst mit vierstündiger Verspätung konnten die Busse mit den Schülern abfahren.



Höffmann wehrt sich nun nicht nur gegen die „kuriose” Kontrolle, sondern auch gegen die Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit der Gelsenkirchener Polizei: „Sämtliche aufgestellten Behauptungen über Anzeigen und gravierenden Verstößen sind frei erfunden und dienen nur der Sensationsgier”, erklärt der Unternehmer. Er behauptet nun, dass die Kontrolle künstlich hochgeschaukelt wurde, weil die Gelsenkirchener Polizei mit einem privaten TV-Sender für eine Reality-Soap kooperiert.



Höffmann habe Akteneinsicht verlangt. Vergeblich: Die Polizeidirektion habe ihm mitgeteilt, dass keine Akte zu dem Vorfall vorliegen würde. Der Vorfall sei an das Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg weitergeleitet worden. Nur: Auch dort ist angeblich nichts bekannt. „Weder gegen unser Unternehmen noch gegen einen unserer Fahrer ist ein Ermittlungsverfahren oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden”, stellt der Unternehmer nach Rücksprache mit der Behörde klar.



Das Unternehmen sieht das Vertrauen zu seinen Kunden zerstört. „Die Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen erweckt den Eindruck, man habe es bei uns mit einem unverantwortlich handelnden Unternehmen zu tun, welches leichtfertig Leben und Gesundheit der anvertrauten Reisenden aufs Spiel setzt. Das entspricht aber nicht den Tatsachen! Die Bilanz meiner 49-jährigen Reisetätigkeit, mit einer Teilnahme von weit über 400.000 Menschen, legt ein anderes Zeugnis ab .”



Mit der juristischen Aufarbeitung, will das Unternehmen, das auch mit Cloppenburgern auf Reisen geht, das Vertrauen zurückgewinnen. Der Unternehmer sieht sich in seinem „rechtsstaatlich verbrieften Recht, über seinen Anwalt Einsicht in die Akte zu nehmen”, verletzt. Ebenso hätten die Reisenden nicht nur ein Recht auf Sicherheit, sondern „ebenso auf Klarheit und Wahrheit”.

