Schlemmen für einen guten Zweck

Kochen für einen guten Zweck: Für 12,50 Euro zaubern die Gastronomen beim MT-Benefizessen wieder ein Drei-Gänge-Menü. In Löningen stehen wieder Köche aus verschiedenen Restaurants gemeinsam am Herd. Foto: Willi Siemer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. In acht Wochen ist Weihnachten und viele fiebern schon ihre Weihnachtsfeiern entgegen. Für alle, die vielleicht im kleinen oder auch größeren Kreis etwas Besonderes erleben wollen, hat MT-Chefredakteur und Verlagsleiter Julius Höffmann einen Tipp: „Besuchen Sie oder verschenken Sie Karten für eines der drei MT-Benefizessen.“



Die Essen mit Programm finden in Cloppenburg (22. November), Friesoythe (6. Dezember) und Löningen (29. November) statt. Für 25 Euro pro Person gibt es jeweils ein Drei-Gänge- Menü und ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne. Das Besondere daran, die Hälfte des Eintrittspreises, also 12,50 Euro, wandert in den Spendentopf.



Der Erlös der MT-Spendenaktion fließt wieder dem in Bau befindlichen stationären Hospiz „wanderlicht“ in Cloppenburg zu. Mit dem Geld der MT-Aktion soll im Hospiz ein Pflegebad eingerichtet werden, das Wellness-Charakter bekommt. „Hier können Hospizgäste und auch Angehörige entspannen. Die Wanne ist so eingerichtet, dass die Schwerstkranken mit einem Lifter vom Bett in die Wanne gelassen werden können“, sagt Pflegedienstleiter Dieter Rolfes. „Diese Kosten übernehmen Krankenkassen nicht. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen“, erklärt der ehrenamtliche Geschäftsführer von „wanderlicht“, Dr. Aloys Klaus.



Ab Mitte November gibt es wieder den MT-Teller. Rund 30 Restaurants im Landkreis bieten unterschiedliche Gerichte für 14,95 Euro an. Zwei Euro davon fließen in den Spendentopf.



Die MT als Heimatzeitung ruft darüber hinaus Vereine und Gruppen auf, die Spendenaktion zu unterstützen. „Das Hospiz ist eine ganz wichtige Einrichtung für den Landkreis und ist jeden Cent der Unterstützung wert“, sagt MT-Chefredakteur Julius Höffmann.



„Gerade in der Startphase sind wir auf jede Spende, sei sie auch noch so klein, angewiesen“, sagt Geschäftsführerin Heike Büssing. Die Kostenträger zahlen erst, wenn der Betrieb läuft und der Start von „wanderlicht“ ist am 1. April.