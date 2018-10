Deutlich mehr Verkehr auf vierstreifiger E233

Foto: MT.-Archiv

Cloppenburg (kre). Mit dem Ausbau der E233, mit dem bereits 2023 begonnen werden könnte (die MT berichtet am Freitag), wird eine Rekordbelastung auf der Cloppenburger Umgehungsstraße erwartet. Die Behörden rechnen in zwölf Jahren mit täglich 36.000 Fahrzeugen. Das sind 6000 Autos und Lastzüge mehr, als bisher im Planungsausschuss der Stadt genannt worden sind.



Wegen des zu erwartenden Lärms sollen die bestehenden Schutzwände zum Teil auf sieben Meter erhöht und weitere Elemente aufgestellt werden. Im Gegenzug fällt jedoch das von der Stadt verhängte Tempolimit für Lastzüge weg, das Abrollgeräusche mindern sollte.

