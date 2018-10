E 233: Nur noch 30 Hektar fehlen

Infomarkt zum Ausbau der E 233: Im Saal Frieling in Bühren suchten Planer an „Info-Inseln“ zu den Themen Lärmschutz, Natur und Landwirtschaft das Gespräch mit Bürgern. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Emstek/Cloppenburg. Mit dem vierstreifigen Ausbau der E 233 zwischen Cloppenburg und der A 1 in Bühren soll 2023 oder 2024 begonnen werden. Damit rechnet der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, Klaus Haberland. Die 84 Kilometer lange Gesamtstrecke zwischen Meppen und der Gemeinde Emstek könnte, wenn es keine juristischen Klagen gibt, bis 2030 fertiggestellt werden. Von den benötigten 127 Hektar für den rund 30 Meter breiten Straßenkörper und die geplanten Lärmschutzwände fehlen nach Angaben von Haberland nur noch „überschaubare“ 30 Hektar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.