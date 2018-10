Großfamilie soll über 100 Einbrüche begangen haben

Foto: Polizeidirektion Osnabrück

Von Matthias Bänsch



Vechta/Region Elf mutmaßliche Einbrecher sind festgenommen wurden, etliche Wohnungen wurden durchsucht. Die Polizeidirektion Osnabrück berichtet von einem Schlag gegen eine internationale agierende Einbrecherbande. Die Mitglieder sollen allesamt miteinander verwandt sein. In der niederländischen Familie hätten die Ermittler Züge von Clankriminalität aufgedeckt.



Die Taten - meist waren es Einbrüche in Gehöfte oder alleinstehende Wohnhäuser – sollen von den Niederlanden aus (Provinz Overijssel) geplant und staatenübergreifend begangen worden sein. Den führenden Köpfen der Bande sowie den restlichen Mitgliedern, 14 Männer und 7 Frauen, werden über 100 Einbrüche in Deutschland, Niederlande und Belgien zur Last gelegt. Der materielle Schaden beläuft sich auf über 150.000 Euro. Die Inhaftierten müssen sich nun vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.



Der Durchbruch gelang offenbar nach akribischer Ermittlungsarbeit, die eineinhalb Jahre dauerte. In Deutschland gehen auf das Konto der 21 tatverdächtigen Bandenmitglieder nachweislich 64 Einbruchsdiebstähle, davon 25 in Niedersachsen und 39 in Nordrhein-Westfalen. In Belgien und den Niederlanden stellten die Ermittler weitere Taten fest, die ebenfalls dieser Gruppierung zuzurechnen sind.



Bei den Tatausführungen gingen die Mitglieder der niederländischen Großfamilie äußerst konspirativ und professionell vor. Nicht nur, dass die Taten von täglich wechselnden "Teams" begangen wurden, benutzten sie bei ihren Taten auch technisches Equipment, um ihre Komplizen bei Tatausführung zu warnen oder zu instruieren. Zudem nutzten die Täter zahlreiche unterschiedliche Fluchtautos. In einem Fall schafften es die Täter, einen großen Tresor ohne großes Aufsehen unerkannt aus einem Einfamilienhaus zu schleppen und zu knacken.



Mitte August 2018 nahmen Ermittler in Nordhorn und Vechta fünf weitere Bandenmitglieder fest. Zwei Männer des Quintetts sind aufgrund mangelnder Haftgründe auf freien Fuß gesetzt worden. Die drei anderen Mitglieder der Bande, zwei Frauen und ein Mann, sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ebenso befinden sich seit Oktober 2017 zwei Bandenmitglieder in den Niederlanden - in Zwolle und Den Haag - in Untersuchungshaft. Die Auslieferung an die deutschen Justizbehörden zur Durchführung des Strafverfahrens wird zurzeit geprüft.

