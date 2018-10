Türen und Fenster mechanisch sichern

Foto: Ina Fassbender/dpa

Von Liz Bremer



Kreis Cloppenburg. Günstige Bedingungen für Einbrecher bietet die dunkle Jahreszeit mit der früh einsetzenden Dämmerung. Selbst ein auf Kipp stehendes Fenster lädt Täter besonders in den Herbst- und Wintermonaten ein, in Wohnungen und Häuser einzudringen. Um den Dieben das Handwerk zu legen, müssen Bewohner auf genau solche Dinge aufmerksam gemacht werden.



Ganz nach dem Motto „Einbrecher müssen draußen bleiben“ findet deshalb am kommenden Sonntag, 28. Oktober, zum achten Mal der „Tag des Einbruchschutzes“ statt. Um die Bewohner diesbezüglich wachzurütteln, ist die Polizei in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zurzeit verstärkt auf Präventionsstreife.



Und es gibt positive Statistiken: Von 2016 auf 2017 sind die Wohnungseinbrüche von 375 auf 287 gesunken. Die Landkreise Cloppenburg und Vechta schreiben damit kleine Zahlen im Vergleich zu anderen niedersächsischen Polizeiinspektionen.



"Wir empfehlen daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen", sagt Einbruchschutzexperte Andreas Bonk, der für die Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zuständig ist. Im vergangenen Jahr seien deutlich über 40 Prozent der 287 Einbrüche größtenteils an einer guten Sicherung der Häuser oder Wohnungen gescheitert. Aber aufgepasst: Die immer beliebter werdende Smart-Home-Technologie klingt zwar für viele verlockend, bietet ohne mechanische Sicherung aber keinen zuverlässigen Schutz. Dabei kann zum Beispiel eine Alarmanlage per Smartphone bedient werden.



„Aus polizeilicher Sicht ist diese Technik nur zur Anwesenheitssimulation zu empfehlen, das heißt, das System spielt einem äußeren Betrachter beispielsweise durch Rollladen- und Lichtsteuerung ein bewohntes Haus vor“, so der Experte.



Die Polizei bietet zu diesem Thema „Einbruchschutz“ individuelle Beratungen für Wohn- und Gewerbeobjekte kostenlos an. Vorträge für Vereine, Gruppen etc. werden ebenfalls angeboten. Unter der Rufnummer 04471/ 1860-108 können Termine mit Andreas Bonk vereinbart werden.

