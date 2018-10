Basis geht auf Distanz zur Bundesspitze

Rote im Schwarzen Ross: Rund 50 Mitglieder nahmen am SPD-Parteitag teil. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Emstek. Mit unter zehn Prozent der Stimmen ist die SPD bei der Landtagswahl in Bayern gnadenlos abgewatscht worden. Das miese Ergebnis, das die Krise der Sozialdemokraten weiter verstärkt, war natürlich auch Thema auf dem Parteitag des Unterbezirks Cloppenburg. Auffällig: Fast alle Redner - auch die Landespolitiker - gingen in Emstek auf Distanz zur Bundesspitze.



Eine „Katastrophe" nannte der am Samstag wiedergewählte Unterbezirksvorsitzende Detlef Kolde das schlechte Abschneiden in Bayern. Angesichts von derart schwachen Ergebnissen müssten sich die Genossen fragen, ob die SPD noch eine Volkspartei sei. Immerhin: Im Kreis Cloppenburg zeige die Entwicklung klar nach oben, freute sich Kolde. 67 Sozialdemokraten ergatterten bei der letzten Kommunalwahl ein Mandat.