„Von den Kassen allein gelassen“

Kämpfen um bessere abgesicherte Pflege: (von rechts) Caritas-Direktor Dr. Gerd Tepe und Hermann Schröer rügen Kostensenkungen zu Lasten von Personal und Betreuten. Gemeinsam mit Edmund Sassen (links) nutzte Tepe am Freitag die Verabschiedung von Schröer in Cloppenburg zu grundsätzlichen Forderungen die Kassen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Kranken- und Pflegekassen müssten sich „endlich ihrer Pflicht bewusst werden“ und in der Alten- und Krankenpflege „alle tatsächlichen Kosten erstatten“. Das hat Dr. Gerd Tepe, der Direktor des Landes-Caritasverbandes am Freitag in Cloppenburg erneut gefordert.



Die Idee, der Wettbewerb untereinander werde „es schon richten", habe dazu geführt, dass tariftreue Einrichtungen wie die Caritas „viele Jahre alleingelassen" worden seien bei der Finanzierung ihrer Löhne und Leistungen, meinte Tepe während der Verabschiedung des Geschäftsführers des Cloppenburger St.-Pius-Stifts, Hermann Schröer. Inzwischen seien die Engpässe in der ambulanten Pflege so groß, dass „Betroffenen zunehmend abgesagt werden muss", beklagte Tepe.