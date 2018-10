Goldenstedt will ein guter Gastgeber sein

Werben für das Event und hoffen auf zahlreiche Besucher: Bürgermeister Willibald Meyer, Heimatbund-Geschäftsführerin Gisela Lünnemann und Präsident Stefan Schute (von links). Foto: Ferber

Von Florian Ferber



Goldenstedt. Vorfreude groß? Check! Vorbereitung läuft? Check! Vereine mit an Bord? Check! Er kann kommen, der Münsterlandtag am 3. November in Goldenstedt. Er sei stolz, dass das ganze Oldenburger Münsterland an diesem Tag auf die Gemeinde schaue, sagte Bürgermeister Willibald Meyer bei der Vorstellung von Programmflyer und Plakat im Rathaus. Mit ihm stimmten sich Heimatbund-Präsident Stefan Schute und Geschäftsführerin Gisela Lünnemann auf die Großveranstaltung ein, die abwechselnd in den Landkreisen Vechta und Cloppenburg stattfindet.