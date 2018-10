Bevölkerungszahl: Kreis legt besonders stark zu

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Bevölkerung im Land Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gewachsen – und bei dem Wanderungsgewinn ist der Landkreis Cloppenburg offenbar maßgeblich beteiligt. Das Landesamt für Statistik hat die Zahlen für das Jahr veröffentlicht.



Die mit Abstand höchste Bevölkerungszunahme mit einem Plus von 1,2 Prozent verzeichnet der Landkreis Cloppenburg – gefolgt von den kreisfreien Städten Salzgitter (plus 0,85 Prozent) und Oldenburg (plus 0,83 Prozent). Die Entwicklung verlief in den Kreisen und kreisfreien Städten allerdings relativ unterschiedlich. Den drei Gewinnern stehen die Verlierer Kreis Lüchow-Dannenberg (minus 0,96 Prozent), Holzminden (minus 0,51 Prozent) und Northeim (minus 0,42 Prozent) gegenüber.



Der Landkreis Cloppenburg profitiert dabei vom Geburtenüberschuss. Während es im Jahr 2017 1906 Geburten gab, wurden 1608 Todesfälle verzeichnet. Und: Während 18.695 neue Einwohner in den Kreis gezogen sind, haben ihn 17.045 verlassen. Das macht einen Wanderungsgewinn von 1650 Einwohnern.



Niedersachsenweit ist die Bevölkerung um 0,2 Prozent auf insgesamt 7,96 Millionen Einwohner gestiegen. Grund für die Zunahme ist dabei die Zuwanderung aus anderen Bundesländern. Denn weiterhin gibt es ein Geburtendefizit: Insgesamt wurden 73.020 Kinder geboren und 93.713 Personen verstarben. Aufgefangen wurde das Geburtendefizit von 20.603 Einwohnern durch den Wanderungsgewinn: 2017 zogen 265.978 Personen nach Niedersachsen. Im gleichen Zeitraum verließen 227.910 Personen das Land. Per Saldo ergab sich daher für Niedersachsen ein Wanderungsgewinn in Höhe von 38.068 Personen.