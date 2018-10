Handwerksbetriebe sind mit den Azubis zufrieden

Faszination Auto ungebrochen: Bei den Kraftfahrzeugmechatronikern gab es mit über 400 neuen Lehrverträgen so viele Neuabschlüsse wie seit 30 Jahren nicht mehr. Foto: amh-online.de

Oldenburg (mt). 86 Prozent der Ausbildungsbetriebe im Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg sind mit ihren Auszubildenden „zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“. Dies ergab eine Umfrage der Handwerkskammer zur Ausbildungssituation, an der sich 700 Betriebe beteiligten. Ganz vorne bei den Neuverträgen liegt im Kammerbezirk wieder der Landkreis Cloppenburg: 614 zukünftige Fackräfte haben hier ihre Ausbildung begonnen.



Bei den Kraftfahrzeugmechatronikern wurde die Grenze von 400 neuen Lehrverträgen geknackt. „Das gab es seit 30 Jahren nicht mehr", ist sich Jöhnk sicher. Grund dafür sei die ungebrochene Zukunftsgerichtetheit des Berufes, so Jöhnk.