Essenerin (41) verstirbt an Unfallstelle

Foto: Ferber

Hausstette (mt). Tödlich verletzt worden ist eine Frau aus Essen bei einem Verkehrsunfall am Dienstaghmittag in Hausstette. Gegen 12.44 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache leicht nach links in den Gegenverkehr und prallte dort seitlich mit dem Lkw eines 58-jährigen Berliners zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Essenerin gegen ein weiteres Auto 29-jährigen Essenerin geschleudert. Für die 41-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde im Wagen eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort. Die Person in dem Wagen, der überholt werden sollte, verletzte sich leicht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Nächster Artikel aus OM & Region:

16.10.2018 | Paar versucht in Wohnungen einzudringen