Paar versucht in Wohnungen einzudringen

Friesoythe/Cloppenburg (her). Zweimal haben Unbekannte am Montag versucht, In Wohnungen älterer Menschen zu gelangen und dort etwas zu stehlen. Einmal waren sie erfolgreich. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die erste Tat in Friesoythe gegen 15.20 Uhr an der St.-Marien-Straße.



Ein bisher unbekanntes, südländisch wirkendes Pärchen klingelte beim Wohnhaus eines älteren Ehepaares. Die hochschwangere Frau bat darum, die Toilette nutzen zu dürfen. Anschließend versuchte der Mann, die Geldbörse aus der Hosentasche des Opfers zu nehmen. Als dies nicht gelang, flüchteten beide in unbekannte Richtung.



Bei dem Paar soll sich um eine etwa 30-jährige dunkelhaarige Frau handeln, die ihre Haare zu einem Zopf gebunden hatte. Sie soll etwa 165 Zentimeter groß sein und eine Tätowierung an ihrem linken Arm getragen haben. Bekleidet soll sie mit einem schwarzen, knielangen Kleid gewesen sein.



Der Mann soll gleich alt, ungefähr gleich groß und von schlanker Statur sein. Er soll kurze, dunkelblonde Haare und eine dunkle Jacke getragen haben. Wer Hinweise auf diese Person oder eventuell genutzte Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/9316-0 zu melden.

Anschließend machten sich die Täter wohl auf den Weg nach Cloppenburg. Nach Angaben der Beamten, die einen Zusammenhang vermuten, klingelte dort ebenfalls ein unbekanntes Paar um 16.35 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Wilke-Steding-Straße.



Unter dem Vorwand, Türen ausmessen zu wollen, da eine Wohnung frei werde, baten die Unbekannten bei einer 84-Jährigen um Einlass. Die Frau erklärte, dass dies nicht stimme und verweigerte somit den Zutritt. Auch die anschließende Bitte, sich die Hände waschen zu dürfen, verweigerte die Frau. Daraufhin schoben die Täter die 84-Jährige einfach bei Seite, das Opfer blieb unverletzt. Die beiden Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweisdokumente. Anschließend flüchteten sie.



Die beiden Unbekannten werden in diesem Fall wie folgt beschrieben: Die Frau soll etwa 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Sie soll korpulent sein und lange schwarze Haare haben, die sie offen trug. Bekleidet soll sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose gewesen sein.



Der Mann soll ebenfalls etwa 170 Zentimeter groß und 30 Jahre alt sein. Er trug eine braune Jacke und eine blaue Jeans. Hinweise an die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600).