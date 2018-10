Zwei von drei wohnen im eigenen Haus

Eigenheimquote liegt im Landkreis Cloppenburg bei 62,49 Prozent

Es wird gebaut: Eine steigende Tendenz ist deutlich zu erkennen und die Nachfrage dürfte noch größer sein, aber nicht überall steht neues Bauland zur Verfügung. © zds weinstadt

Kreis Cloppenburg (mt). Politiker schwärmen gerne von „verdichteter Bebauung“, vor allem in der Stadt. Das Volk träumt eher vom eigenen Häuschen: Was sich beweisen lässt. In Niedersachsen sind zuletzt 57,56 Prozent der insgesamt 15355 in Wohnhäusern gebauten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern entstanden. Das ist die absolute Mehrheit. Der Kreis Cloppenburg liegt da noch besser, dort kommen die Häuslesbauer auf einen Anteil von 62,49 Prozent. Damit ist der Anteil höher als der Landesdurchschnitt. In der Bundesliga der häuslebauerfreundlichen Stadt- und Landkreise reicht der hiesige Anteil zu Platz 165 unter 403 ausgewerteten Gebieten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.