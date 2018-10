Cloppenburger entkommen Mallorca-Flut

Reisende fliehen im Mietwagen aus Dorf

Schweres Unwetter: Auf Mallorca liegen nach der Katastrophe Trümmer und ein Autowrack herum. Foto: Clara Margais/dpa

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Atar. Der Cloppenburger Gastronom Markus Aquistapace ist mit seinen Freunden und der Familie auf Mallorca knapp dem schweren Unwetter entkommen, das den Osten der Balearen-Insel am Dienstag verwüstet hat. „Das war der blanke Horror", sagte Aquistapace gestern in einem Telefongespräch mit der MT, während er auf seinen Rückflug wartet. Die Männer gerieten auf dem Heimweg von einem Ausflug in den Osten der Insel in die ersten Ausläufer der sturzflutartigen Regenfälle. „Wir machten gerade eine Kaffeepause vor einem Café in Santaniy, als er losging", erzählt der Wirt des „Bernay's".