Moorbrand: Grenzwerte offenbar doch überschritten

Quelle: THW/ Marcel Edelmann

Meppen/Region (mab). Mit scheinbar jedem weiteren Tag muss sich die Bundeswehr kritische Fragen gefallen lassen, ob bewusst Erkenntnisse über gesundheitliche Gefährdungen der zivilen Rettungskräfte und der Bevölkerung unterdrückt werden sollten. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Sonntag berichtet, liegen ihr Messergebnisse des Messzuges der Feuerwehr Leer vor, die eindeutig belegen: Anders als bislang behauptet, wurden die Grenzwerte der Kohlenmonoxid-Belastung sehr wohl überschritten - teilweise um über 100 Prozent.



Am Abend des 18. September seien in direkter Nähe eines THW-Zeltlagers deutlich überschrittene Messwerte festgestellt worden. In der Nacht zum 19. September gab es wie bereits berichtet die stärkste Rauchentwicklung durch den Moorbrand. Evakuiert wurde das Lager nicht. Das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn der Grenzwert über einen Zeitraum von vier Stunden überschritten gewesen wäre. Deshalb sollte an dieser Stelle eigentlich fortlaufend weiter gemessen werden. Das aber - so lautet laut Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung der Vorwurf aus Kreisen der beteiligten Feuerwehren - soll die Einsatzleitung der Bundeswehrfeuerwehr unterbunden haben. Mehr dazu lesen Sie in der MT-App.