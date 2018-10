Bundeswehr reagiert auf Kritik und irritiert noch mehr

Foto: Friso Gentsch/dpa

Von Matthias Bänsch



Meppen/Region. Emslands Landrat Reinhard Winter verwahrt sich gegen jegliche Vorwürfe, dass Rettungskräfte und Bevölkerung während des Katastrophenfalls nicht wahrheitsgemäß informiert worden sind. Wie bereits berichtet, sollen angeblich Messdaten veröffentlicht worden sein, ehe die Analysen überhaupt abgeschlossen worden seien. „Das ist belegbar nicht wahr. Es liegen Messungen vom 18. September vor, die zeigen, dass weder Bevölkerung noch Einsatzkräfte einer akuten Gesundheitsgefährdung ausgesetzt waren“, betont der Landrat - der nun allerdings auch Kritik an der Bundeswehr übt.



Denn: Allein die Möglichkeit, dass während des Brandes mögliche Giftstoffe oder gar radioaktive Strahlung freigesetzt worden sind, stößt dem Landrat sauer auf. Der Kreisverwaltung sei diese Gefahr nicht bekannt gewesen. Dementsprechend zeigt sich der Landrat nun irritiert. Es sei nicht nachvollziehbar, dass jetzt - nach Beendigung das zivilen Großeinsatzes - Spezialisten der Bundeswehr das Gelände der WTD gezielt nach weiteren Belastungen untersuchen. „Es kann nicht sein, dass es der Bundeswehr erst jetzt einfällt, dass möglicherweise radioaktiven Strahlung oder giftige Schwermetalle freigesetzt wurden, die eventuell als Gefährdung für die Bevölkerung oder für unsere Einsatzkräfte einzustufen sind. Wir fordern die Bundeswehr daher auf, eine lückenlose Aufklärung zu betreiben und alle Messdaten umgehend zu veröffentlichen“.



Tatsächlich versucht die Bundeswehr nun, die Wogen zu glätten. In einem ersten Statement der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition in Meppen heißt es: „Erste aktuelle Messergebnisse zeigen keine Strahlenbelastung.” Es gebe keine Hinweise darauf, dass in der Vergangenheit mit uranhaltiger Munition im Meppener Moor geschossen worden sei. Doch warum dann überhaupt die Untersuchungen? Antwort der Bundeswehr: Die Analysen seien rein vorsorglich, „um Sorgen der Einsatzkräfte wie auch der lokalen Bevölkerung auszuräumen." Ausführliche Ergebnisse der Messungen sollen veröffentlicht werden.



Gleiches gilt für eine mögliche Gefährdung durch Quecksilber. Aber auch hier gibt sich die Bundeswehr vor Abschluss der Untersuchungen optimistisch. Die letzte Messung stamme aus dem April 2017. Die Belastung durch Quecksilber lag zu diesem Zeitpunkt „unterhalb der Nachweisgrenze”. Wie die aktuellen Werte sind, soll eine „große Wasseruntersuchung” in der kommenden Woche zeigen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

06.10.2018 | Zehn Millionen Schweine auf der Schlachtbank